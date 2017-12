Recensieoverzicht: 'Oscar voor zaadscéne in Huisvrouwen bestaan niet'

De Volkskrant - drie sterren

"Tegen het eind zijn alle plooien in de plotlijntjes zorgvuldig gladgestreken. Maar met een aardige reeks inkijkjes in het leven van de moderne vrouw, van scherp en komisch tot oerflauw en clichématig, is deze verfilming van het theaterstuk De huisvrouwmonologen, dat weer was gebaseerd op een tekst van Sylvia Witteman, in elk geval van begin tot eind vermakelijk."

Trouw - drie sterren

"Als er een Oscar zou bestaan voor Beste Zaadscène dan kunnen de makers van Huisvrouwen bestaan niet nú op het vliegtuig naar Los Angeles om 'm op te halen. We willen geen details weggeven, maar zoiets komt natuurlijk in geen enkel ander land ter wereld in een film terecht die op een groot publiek mikt. Denk: iets met kinderen maken en Hollands pragmatisme. (...) Hier komen veel ambachten samen. Vergeet even die romantische komedies. Graag meer van dit."

AD - drie sterren

"Ondanks die op het eerste oog suffe titel toch een aardige komedie, gebaseerd op theaterstuk De Huisvrouwmonologen. Het blijkt vooral een prachtig podium voor Jelka van Houten, die met vrijwel al haar komische scènes soepel uit de voeten kan."

NRC - drie sterren

"Grote troef is de dynamiek tussen de drie hoofdrolspeelsters. Er wordt tussen de over the top-momenten een oprecht aanvoelende familieband opgeroepen, waarin er plaats is voor enige wrok - over de levensstijl van een ouder waar je als kind niet veel over te zeggen hebt - maar deze woede onvoorwaardelijke loyaliteit niet in de weg staat. (...) Voeg daar een fijne soundtrack en een aantal oneliners aan toe zoals 'Het leven is een vuilniszak, er kan altijd nog wel wat bij' en je krijgt een traditionele, maar zeer onderhoudende komedie."

De Telegraaf - twee sterren

"Terwijl Marjolein (Jelka van Houten) moeizaam de ondankbare rol van 'huisvrouw' aanneemt, moet Gijsje (Eva van de Wijdeven) van de dokter 'veel oefenen' voor haar babywens. Tegelijkertijd wordt ze lastiggevallen door collega Dominique (Jim Bakkum), wiens gedrag sterk doet denken aan de hele #metoo-discussie. (...) De weinige momenten van humor komen van Jelka van Houten, die een paar heerlijke uitspraken heeft. Verder is het verhaal nogal droog en voorspelbaar."