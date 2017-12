A Star Is Born met Lady Gaga uitgesteld tot oktober

Het regiedebuut van Bradley Cooper zou op 18 mei 2018 in de bioscopen te zien zijn, maar is door Warner Bros verplaatst naar 5 oktober, meldt Variety.

A Star Is Born komt uit rond de start van het awardseizoen, waardoor de film een grotere kans heeft om te worden genomineerd. Wel is er dan sprake van meer concurrentie. In de herfst van 2018 komen ook de films Venom, met Tom Hardy in de hoofdrol, en Bad Times at the El Royale met Chris Hemsworth uit.

De film van Cooper gaat over een jonge actrice die steeds beroemder wordt, terwijl de carrière van haar oudere mentor en geliefde bergafwaarts gaat. Cooper speelt zelf ook een van de hoofdrollen.

De versie van Cooper is een remake van A Star Is Born uit 1937. In 1954 verscheen de eerste remake met Judy Garland en James Mason en in 1976 verscheen een versie met Barbra Streisand en Kris Kristofferson.