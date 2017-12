Kenneth Herdigein speelt grote rol in Italiaanse film

Herdigein vertelde presentator Astrid de Jong woensdagavond over het project in het Radio 5-programma Volgspot. Due piccoli italiani is volgens de acteur "een One flew over the Cuckoo's nest-achtige film over twee vrienden die vluchten uit een inrichting in Italië en naar Noord-Europa reizen. Onderweg komen ze heel veel over zichzelf te weten."

Het is de eerste keer dat de 58-jarige acteur in een grote internationale film te zien is. "Ik werd gebeld of ik auditie wilde doen, heel eervol", vertelt hij. "Ik had gelijk een goede klik met de regisseur; dat is voor mij vaak het belangrijkste." Herdigein weet nog niet wanneer de film in de bioscopen te zien zal zijn.

Eerst is de acteur uit onder meer Zeg 'ns Aa en Keyzer & De Boer Advocaten in februari te zien in de romantische komedie Gek van Oranje, die zich afspeelt tijdens het WK waarin Oranje goede kansen heeft om te winnen. Hij speelt de sigarenverkoper waar morsige Amsterdammer Ton Kas elke dag zijn krasloten haalt.