Rick Engelkes wil meer films gaan produceren

"Ik wilde het al heel lang", bekent hij daags voor de release van de komedie Huisvrouwen bestaan niet. "Maar door toeval ben ik eerst in de theaterwereld terecht gekomen. Drie jaar geleden bedacht ik me opeens: 'nu wil ik toch echt een keer meer op film gaan focussen, zoals ik oorspronkelijk van plan was'."

De film Huisvrouwen bestaan niet gaat over drie sterke vrouwen binnen één familie die met vallen en opstaan hun weg in het leven proberen te vinden. Voor de regie vroeg hij heel bewust een vrouw, regisseuse Aniëlle Webster. "Het hele creatieve team bestond uit mannen; dat is niet ongebruikelijk, ook niet in het theater. Maar in dit geval voelde het toch heel raar. We maken een film die zich voor een groot deel op vrouwen richt; het voelde niet goed als er niemand was die vanuit eigen ervaring een vrouwelijke touch aan het project kon geven."

Toch weerspreekt Engelkes dat het een typische vrouwenfilm is. "Maar vrouwen zijn wel vaak de initiatiefnemer van een avondje uit. Zij kopen de meeste kaartjes voor theater, museum of bioscoop. Je hebt als man óók een ontzettend leuke avond uit als je een kaartje voor Huisvrouwen bestaan niet koopt. En zelf steek je er wellicht ook nog wat van op over hoe vrouwen in elkaar zitten."

Dokter Simon

En ook fans van Dokter Simon, zijn GTST-personage, mogen de film niet missen. Engelkes trekt zijn witte doktersjas nog een keer aan. Dokter Simon blijkt inmiddels te zijn gepromoveerd tot gynaecoloog. "Het is natuurlijk een klein grapje, een cameo", lacht Engelkes. "Er zat een arts in de film en omdat ik bekend ben geworden als Dokter Simon, riep er iemand 'jij moet hem spelen!'. Het heeft best leuk uitgepakt om Dokter Simon even uit de dood te laten herrijzen."

Huisvrouwen bestaan niet draait vanaf 21 december in de Nederlandse bioscopen.