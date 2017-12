Film Nanouk Leopold geselecteerd voor filmfestival van Berlijn

Leopold is vaker te gast geweest op het festival: haar vorige drie films, waaronder Boven is het stil, draaiden er in verschillende programmaonderdelen. Cobain draait in de sectie Generation voor jongeren.

Cobain gaat over een tienerjongen die wegloopt uit zijn pleeggezin omdat hij zich zorgen maakt over zijn moeder Mia, die hoogzwanger is en een zwervend bestaan leidt. Als Cobain eist dat Mia hulp zoekt voor haarzelf en de baby, krijgen de twee knallende ruzie. De jongen realiseert zich dat er iets moet gebeuren: hij brengt Mia naar een verlaten plek waar hij haar opsluit om af te kicken.

De hoofdrollen in Cobain worden vertolkt door nieuwkomer Bas Keizer, Naomi Velissariou en Wim Opbrouck. De film draait vanaf 5 april in de Nederlandse bioscopen. Het is niet de enige Nederlandse titel die geselecteerd is voor Berlijn. Dikkertje Dap draait in het jeugdprogramma en maakt kans op een Kristallen Beer.