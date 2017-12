Michael Peña en Diego Luna spelen mee in vierde seizoen Narcos

De twee werkten eerder samen in Luna's Engelstalige regiedebuut Cesar Chavez (2014), waarin Peña de rol van de burgerrechtenactivist speelde.

Peña speelde recent in Ant Man en The Martian. Luna speelde recent in Rogue One: A Star Wars Story en de remake van Flatliners.

Narcos vertelt het waargebeurde verhaal van de beruchte drugsbarons eind jaren tachtig en de gewelddadige en bloederige confrontatie met politie en justitie. In een poging om de cocaïnehandel in bedwang te houden liggen politie, justitie, het leger en politiek continu overhoop.

De opnames van Narcos 4 zijn inmiddels begonnen in Mexico Stad. Er volgen opnames in Colombia en Mexico. Het vierde seizoen van Narcos is volgend jaar op Netflix te zien.