The Office krijgt mogelijk een nieuw seizoen

Verschillende entertainmentsites, waaronder Variety, schrijven over de mogelijke reboot van de serie over papierbedrijf Dunder-Mifflin.

Steve Carell, die tot en met het een-na-laatste seizoen te zien was als leidinggevende Michael Scott, doet in ieder geval niet mee. De rest van de cast, onder wie Rainn Wilson, John Krasinski en Jenna Fischer, zouden wel overwegen mee te doen.

Fischer, die in de serie te zien was als Pam Halpert, sprak in november nog haar twijfels uit over een reboot van de serie. "Ik denk niet dat het ooit nog zal gebeuren. Ik doe mee als iedereen meedoet en we de mogelijkheid hebben het op een mooie manier te doen."

Als de reboot doorgaat, zou het niet de eerste succesvolle serie zijn die terugkeert na een afwezigheid van enkele jaren. Ook onder andere Will & Grace, Twin Peaks en Gilmore Girls kregen de afgelopen tijd na jaren weer nieuwe uitzendingen.