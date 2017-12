BBC komt met documentaire over Harvey Weinstein

Dat meldt Variety.

De documentaire over Harvey Weinstein bevat interviews met actrices die Weinstein beschuldigen van seksuele intimidatie en misbruik. Ook komen journalisten, producenten, regisseurs, acteurs en advocaten aan het woord die betrokken zijn bij het schandaal. Enkelen traden nog niet eerder in het openbaar met hun verhaal.

Simon Chinn won Oscars voor zijn documentaires Man on Wire en Searching for Sugar Man. "Als insider was ik gefascineerd door het verhaal en erg geschrokken'" vertelt Chinn aan Variety. "Hoewel veel mensen wisten van Harvey en zijn reputatie, kwam er ook veel aan het licht dat we nog niet wisten."

Chinn wil het verhaal in de context van een bredere Hollywoodcultuur vertellen. "Naarmate het schandaal zich ontvouwde, begonnen we na te denken over de industrie als geheel, de cultuur en medeplichtigheid van de industrie."

BBC2 wil de documentaire uitzenden op het publieke net. Daarnaast zal de documentaire over Harvey Weinstein waarschijnlijk ook in de bioscopen te zien zijn.