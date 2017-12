Octopussy-acteur Albert Moses overleden

Moses werd in het Verenigd Koninkrijk, waar hij in de jaren zeventig heen verhuisde, vooral bekend dankzij een hoofdrol in de Britse komedieserie Mind Your Language. Ook speelde hij bijrollen in twee Bond-films. In The Spy who loved me (1977) was Moses te zien als barman, in Octopussy had de acteur een grotere rol als hoofd van de Indiase geheime dienst.

Moses is een van de weinige acteurs die in meerdere Bond-films te zien was. De acteur overleed 15 september en werd begraven in zijn geboorteland Sri Lanka. Het nieuws kwam deze week pas naar buiten door een advertentie in de krant The Hindu.

De James Bond-film Octopussy uit 1983 geldt onder fans van James Bond als een van de beste 007-films uit de serie films over de geheim agent. In het verhaal stuit de Britse spion (Roger Moore) op een complot van Russische generaals om een atoombom te laten ontploffen op een Amerikaanse basis in Duitsland.