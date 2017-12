Nieuw seizoen van sitcom Roseanne eind maart te zien

Dit meldt Variety.

De voltallige cast keert terug voor de negen nieuwe afleveringen, onder wie Roseanne Barr (Roseanne), John Goodman (Dan), Sara Gilbert (Darlene), Laurie Metcalf (Jackie), Michael Fishman (D.J.) en Lecy Goranson (Becky).

Sarah Chalke, die de rol van Becky in een later stadium van de serie speelde, keert terug in een andere rol. Johnny Galecki, die momenteel te zien is in de CBS-serie Big Bang Theory, speelt een gastrol in één aflevering. Galecki speelde in de originele serie Roseanne het vriendje en later de echtgenoot van Darlene, de dochter van het gezin Conner.

Roseanne was in de jaren negentig negen seizoenen te zien. Het is nog niet bekend welke zender de reboot in Nederland uitzendt.

​