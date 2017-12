Zac Efron toegevoegd aan cast The Beach Bum

Dat meldt IndieWire. Efron (30) zal een personage spelen genaamd Flicker. McConaughey vertolkt in de film de hoofdrol van Moondog, een rebelse wietroker die zijn eigen regels bepaalt.

De film wordt geregisseerd door Harmony Korine. Dit is het eerste project van de regisseur sinds hij de culthit Spring Breakers maakte in 2012 (met James Franco en Selena Gomez).

Efron is binnenkort te zien in de musical The Greatest Showman. Eerder speelde hij rollen in onder meer Baywatch, Bad Neighbours en The Paperboy. In deze film was de acteur ook te zien naast McConaughey.