Nederlandse inzending Layla M. dingt niet mee naar Oscar

Oscarorganisator The Academy maakte donderdag de 'shortlist' bekend voor de categorie beste niet-Engelstalige film. De negen films komen uit Chili, Duitsland, Hongarije, Israël, Libanon, Rusland, Senegal, Zuid-Afrika en Zweden. Op 23 januari wordt bekend welke vijf films genomineerd worden voor een Oscar.

Layla M. werd begin september uit acht aanmeldingen gekozen door een selectiecommissie die bestond uit afgevaardigden van verschillende Nederlandse filmbrancheverenigingen en organisaties.

De film vertelt over een 18-jarig moslimmeisje uit Amsterdam-West dat langzaam radicaliseert omdat ze zich buitengesloten voelt door zowel de samenleving als haar familie. Het drama trok in de Nederlandse bioscopen volle zalen.

De film, met in de hoofdrollen Nora el Koussour en Ilias Addab, ging in september 2016 in première tijdens het Toronto International Film Festival. Daarna werd Layla M. geselecteerd voor talrijke festivals over de hele wereld. In september won El Koussour de Gouden Kalf voor Beste Actrice voor haar rol. Mohammed Azaay, die haar vader speelt in de film, ging er vandoor met de Kalf voor beste mannelijke bijrol.