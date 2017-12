Dwayne Johnson huilt 'mannentranen' bij onthulling ster op Walk of Fame

Tijdens de ceremonie noemde de acteur de onthulling van zijn ster "een machtig moment".

Hij vertelde dat onderweg ernaartoe zijn moeder Ata hem had gevraagd of hij dit ooit voor mogelijk had gehouden. "Ik zei 'absoluut niet'. We stonden op straat toen ik vijftien was. We werden uit ons huis gezet en moesten Hawaï verlaten. We werden gedwongen hiernaartoe te verhuizen, en kijk ons nu eens."





Ceremonie

Johnson werd tijdens de ceremonie in Hollywood niet alleen bijgestaan door zijn moeder, maar ook door zijn dochtertje en vriendin Lauren Hashian. Het paar maakte eerder deze week bekend dat de bijna 2-jarige Jasmine in het voorjaar een zusje krijgt.

Johnson, die ook nog een 16-jarige dochter heeft uit een eerdere relatie, liet daarbij weten: "Allemaal meiden. Eén gozer. En een jongenshond. Ik zou het niet anders willen."