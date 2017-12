Robin Martens moest weg bij Goede Tijden Slechte Tijden

Martens speelde gedurende 7,5 jaar de rol van Rikki de Jong in de soapserie van RTL.

Over de reden dat haar personage uit de serie is geschreven, zegt de 25-jarige actrice weinig. "Toen ik hoorde dat ik uit de serie was geschreven dacht ik: huh? Het nieuws kwam onverwacht, ik ben daar wel even verdrietig om geweest", zei ze tegen RTL Boulevard

De laatste aflevering waarin Martens te zien is zal op donderdag 21 december worden uitgezonden. De actrice en danseres begint vanaf januari met haar vriendin Cillie Rigters een YouTube-kanaal.

"We gaan het hebben over onze gezamenlijke avonturen. Maar we hebben al zoveel beeld van ons samen, dat we daar eerst een filmpje van gaan maken."