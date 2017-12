Big Little Lies en Lady Bird vaakst genomineerd bij SAG-awards

De nominaties zijn vanmiddag bekendgemaakt in Los Angeles.

Hoofdrolspeelsters Nicole Kidman, Laura Dern en Reese Witherspoon uit Big Little Lies zijn alledrie genomineerd voor beste actrice. De drie actrices strijden in de categorie beste actrice in een televisiedrama met de twee hoofdrolspeelsters van de serie Feud: Susan Sarandon en Jessica Lange.

Voor de komedie Lady Bird werd hoofdrolspeelster Saoirse Ronan genomineerd, evenals Laurie Metcalf voor beste vrouwelijke bijrol en alle acteurs samen voor beste cast.

Frances Mcdormand neemt het tegen Ronan op in de categorie beste actrice voor haar rol in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Voor die film zijn ook Sam Rockwell en Woody Harrelson genomineerd voor beste mannelijke bijrol. Ook die cast is in zijn geheel genomineerd.

De prijzen die jaarlijks worden uitgereikt door de Amerikaanse vakbond voor acteurs worden gezien als belangrijke graadmeter voor de Oscars. Die nominaties worden pas in januari bekendgemaakt.

De SAG Awards worden op 21 januari uitgedeeld. Bij de uitreiking worden alleen vrouwelijke presentatoren het podium op gevraagd. Actrice Kristen Bell presenteert de show.