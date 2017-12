Jennifer Lawrence speelt ter dood veroordeelde vrouw in boekverfilming

Dat meldt Variety.

Lawrence speelt Agnes Magnusdottir, een IJslandse vrouw die in 1830 werd veroordeeld tot de doodstraf omdat zij twee mannen om het leven had gebracht. In het verhaal van het boek en de film wacht Magnusdottir haar straf af, terwijl ze reflecteert op de gebeurtenissen die leidden tot de misdaad die zij heeft begaan.

De film wordt geregisseerd door Luca Guadagnino, bekend van A Bigger Splash en Call me By Your Name. Deze film is ook genomineerd voor drie Golden Globes, waaronder die voor beste dramafilm.

Lawrence (27) was recentelijk te zien in Mother! en speelde daarnaast onder meer in The Hunger Games-trilogie.