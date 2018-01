Peter Faber was vroeger 'bang' voor taal

"Vroeger was ik bang voor taal, omdat het te maken had met grote mensen en serieuze zaken", vertelt de acteur aan NU.nl.

Inmiddels denkt Faber, die een rol heeft in de boekverfilming Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding, daar anders over. "Voor mij is taal niet mijn ding hoor, maar ik ben ervan gaan houden. Ik houd heel erg van gedichten, zoals die van Shakespeare."

In de film, die gebaseerd is op het gelijknamige boek van Paulien Cornelisse, speelt Faber de vader van journaliste Anne (Fockeline Ouwerkerk). Het boek zelf las hij niet. "Ik had nog nooit iets ván Paulien Cornelisse gelezen, maar wel veel óver haar. Ik vind haar een hele leuke vrouw."

Dement

In Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding wordt Faber lichtelijk dement. "En dat zorgt ervoor dat ik bepaalde woorden en ideeën vergeet. Ik denk bijvoorbeeld dat ik een script heb geschreven, maar dat weet ik niet meer zeker."

Naast Faber en Ouwerkerk zijn onder anderen Egbert-Jan Weeber en Tarikh Janssen te zien in de film. "Het leuke van de regisseuse (Barbara Bredero, red.) was dat het op de set nooit heavy en zwaar werd. Het voelde als een warm werkproces", aldus Faber. "En verder klopten de mensen heel erg met elkaar, waardoor de film een hoog 'echtheidsgehalte' heeft."

De film draait vanaf 18 januari in de Nederlandse bioscopen.