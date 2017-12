Recensieoverzicht: Nieuwe Star Wars is nostalgisch en 'herhaling van zetten'

De Telegraaf - Vier sterren

"Voor alle kleurrijke avonturen die hij ons voorschotelt, trekt de regisseur (Rian Johnson) 152 minuten uit. Toch vliegt die tijd voorbij, door een combinatie emotionele confrontaties en verrassende verhaalwendingen, die spannend zijn waar het moet en luchtig waar het kan. Dat de spectaculaire actiescènes daarbij soms ook voelen als een herhaling van zetten, valt Johnson gemakkelijk te vergeven. Als geheel staat zijn Star Wars-film namelijk als een huis."

Trouw - Drie sterren



"Het grootste risico van een serie films zo ambitieus als deze, waarin de verhalen alle kanten op spinnen en men nog zeker een decennium hoopt te profiteren van de populariteit van personages, is dat een van de films onderontwikkeld blijft of als een tussenstop wordt gezien. Dat is het probleem van The Last Jedi. Bovendien lijkt de film niet helemaal raad te weten met de nostalgie rond prinses Leia (gespeeld door de vlak na de opnames overleden actrice Carrie Fisher, aan wie de film is opgedragen) en Luke Skywalker (gespeeld door Mark Hamill). Een afscheid was onvermijdelijk, maar het voelt als een verplichting en dat drukt de energie van de film. (…) Hoewel voorspelbaarheid een van de krachten is waaraan Star Wars het succes te danken heeft, is het niet dit soort voorspelbaarheid. Er is genoeg te beleven in de andere verhaallijnen van The Last Jedi, maar toch wil je Luke Skywalker een schop onder z'n achterwerk geven, zodat hij The Force weer een beetje voelt en we door kunnen naar de filmfinale."

AD - Vier sterren

"Leuke toevoeging zijn de zo nu en dan vernuftig hergebruikte oude scènes uit andere filmhoofdstukken, waardoor personages extra diepgang krijgen. Carrie Fisher schittert voor de laatste keer als heldin Prinses Leia en Mark Hamill gaat met z'n mooie oude kop prima door voor een gebroken oude strijder (Luke Skywalker) die z'n lightsaber in de ring heeft geworpen. Maar vooral zijn verhaallijn haalt het qua spanningsboog niet bij die van de nieuwe generatie. En laten we wel wezen: zíj zijn aan zet om zich als mogelijk toekomstig iconisch figuur te bewijzen. (…) Hoewel deze titel veertig jaar na de eerste film in 1977 verschijnt, voelt alles nog steeds herkenbaar en als vanzelfsprekend aan, mede dankzij die soundtrack vol klinkende thema's. Star Wars: The Last Jedi vormt een fijne combinatie van oude bekenden, jeugdige overmoed en een fantasierijk universum waarin slechteriken een eigen geschiedenis, gevoel, en dus twijfel kennen. En dat biedt hoop. Precies zoals geestelijk vader George Lucas het ooit heeft bedoeld."

Het Parool - Vier sterren

"Het lag dus in lijn der verwachting dat Johnson zich voor deze opvolger zou laten inspireren door het tweede deel The Empire Strikes Back (1980), volgens vele fans de beste Star Wars. Die verwachting komt uit, al springen de verwijzingen hier minder in het oog. De overeenkomst is vooral dat ook The Last Jedi emotioneel complexer, filmisch interessanter en al met al ronduit beter is dan zijn voorganger."

NRC - Vier sterren

"De nieuwe Star Wars-film is amusant en soms zelfs verrassend. Ook al klopt de chronologie van geen kanten, toch deugt de film: hij is spannend en maakt nieuwsgierig naar de afloop. (…) het tweede deel van een trilogie is een brug naar de eindzege van het goede: zo’n brugfilm is noodzakelijk somber, een nipte ontsnapping is het hoogst haalbare - en moet al die vragen beantwoorden die deel één frivool open kon laten. (…) Johnsons verwachtingsmanagement maakt The Last Jedi amusant, en soms zelfs verrassend."

