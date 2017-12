Nieuw seizoen Homeland op 11 februari in première

Dat maakte tv-zender Showtime dinsdag bekend, schrijft Deadline.

In het laatste seizoen was Carrie Mathison (Claire Danes) werkzaam voor president Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel), die een belangrijke belofte aan haar brak. In de zevende reeks is te zien dat Carrie niet meer werkzaam is in het Witte Huis en bij haar zus Maggie in Washington is ingetrokken.

Naast Danes en Marvel zijn ook onder anderen Mandy Patinkin, Maury Sterling en Jake Weber weer te zien in de serie. Verder zijn er rollen voor Costa Ronin, bekend van The Americans, en Morgan Spector .

Prisoners of War

Homeland is gebaseerd op de Israëlische serie Prisoners of War van Gideon Raff en draait om Mathison, een voormalige CIA-agent die het opneemt tegen terroristen.

De serie wordt sinds 2012 in Nederland uitgezonden door BNN. De afleveringen van het vijfde en zesde seizoen waren enkele dagen na de uitzending in de Verenigde Staten al in Nederland te zien.