Jessica Chastain verrast door Golden Globe-nominatie na kritiek Hollywood

"Ik was eerlijk gezegd een beetje bang dat ik alle schepen achter me had verbrand, gezien het feit dat ik zo openlijk kritiek geuit heb. Maar ik ben blij om te merken dat dit niet het geval is en iedereen veranderingen in de filmindustrie van Hollywood wil zien."

Chastain, die de Golden Globe-nominatie voor haar hoofdrol in de boekverfilming Molly's Game ontving, was een van de eerste actrices die zich publiekelijk tegen de veelvuldig van misbruik beschuldigde filmproducent en - distributeur Harvey Weinstein uitsprak. Ook daarvoor vocht ze al tegen genderdiscriminatie in haar branche. Afgelopen oktober zei ze in een interview met The Hollywood Reporter dat seksisme, homofobie en racisme schering en inslag in de Amerikaanse filmindustrie zijn.

De Golden Globes gelden als indicatie voor de Oscars, die in 2018 in maart worden uitgereikt. Mocht Chastain ook voor die filmprijzen genomineerd worden, is de kans aanwezig dat ze haar ongenoegen over Hollywood op het meest prominente platform kan uitspreken. Maar daar houdt ze zich nu nog niet mee bezig.

"Luister, ik ben altijd eerlijk en ik tweet constant mijn mening over van alles en nog wat. Maar ik kan je garanderen dat ik mijn hart zal luchten als ik de kans krijg."

Geweld niet verheerlijken

In Molly's Game vertolkt Chastain de rol van Molly Bloom, een zeer getalenteerd wintersporter die haar Olympische carrière na een ongeluk ziet verdwijnen en zich toelegt op het organiseren van kapitaalkrachtige pokertoernooien. Bloom is geen fictief personage, maar is ook in werkelijkheid door de FBI gearresteerd voor het runnen van een illegaal kansspel imperium.

Dat er in Molly's Game een extreem gewelddadige scène zit, waarin het personage dat Chastain speelt in elkaar wordt geslagen, vindt ze niet tegenstrijdig met de opvattingen die ze hanteert.

"Dit is Molly echt overkomen. Ik vond het belangrijk om het te laten zien. Niet om geweld te verheerlijken, een fetisjachtige omgang met geweld te voeden of het personage sterker uit de strijd te laten te komen. Ik vond het belangrijk te laten zien hoe gruwelijk en meedogenloos geweld kan zijn. Aaron Sorkin (regisseur, red.) heeft hiervoor veel close ups gebruikt. Hij wil niet laten zien hoe een actrice een vechtscène speelt, hij wil dat je dat geweld zelf voelt."

Trillende kin

Kijkend naar het grote kartonnen billboard achter haar zegt Chastain: "Het voelt niet alsof ik naar mezelf kijk, het is echt een ander personage."

De opnames voor Molly's Game begonnen eind 2016 en eindigden in maart van dit jaar. "Ik onthoud een specifiek script niet heel lang. Ik kan me wel enkele zinnen herinneren, maar zeker geen monologen", zegt Chastain.

In een scène in de film probeert Bloom een advocaat (gespeeld door Idris Elba) zo ver te krijgen haar te verdedigen. De jurist wijst het aanbod echter af en adviseert de jonge vrouw een PR-manager in de arm te nemen. Bloom reageert woedend en antwoordt dat ze een 'fucking' advocaat nodig heeft, waarna de kijker direct een door hevige emoties in trilling gebrachte kin van Chastain ziet.

"Ik weet niet of ik mijn kin op commando kan laten trillen", vertelt de actrice daarover. "Ik schreeuwde enige tijd voordat dit gebeurde. We hebben dit soort scènes in zijn geheel opgenomen, in plaats van kleine stukjes achter elkaar te zetten. Aan die scène ging wel het een en ander vooraf."

Of het dit moment uit de film was dat de ongeveer negentig leden van de Hollywood Foreign Press Association overtuigde om Chastain de Golden Globe-nominatie toe te kennen, weet ze niet: "Ik heb geen idee, ik ben daar heel slecht in. Ik ben misschien te verlegen om te zeggen: 'Nou, deze scène heb ik echt goed gedaan.'"