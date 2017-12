Seth Rogen speelt Walter Cronkite in film over John F. Kennedy

Dat meldt Variety.

Newsflash gaat over de moord op president John F. Kennedy in 1963 en het verslag dat Cronkite destijds live deed vanuit de CBS-nieuwsstudio.

De zender brak in tijdens een uitzending van de soap As the World Turns om het nieuws over de schietpartij op Kennedy te brengen. CBS ging daarna weer door met de soap om daarna opnieuw in te breken, ditmaal met het nieuws over de dood van de president.

De doodsverklaring van Kennedy, gebracht door Cronkite, is tot op de dag van vandaag één van de belangrijkste nieuwsmomenten ooit.

Opnames voor de film zullen volgend jaar in de lente van start gaan.