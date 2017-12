Victoria Koblenko had moeite met Russische tegenspeler na politieke discussie

"We hadden het over informatievoorziening en ik zei dat ik me ten zeerste afvroeg of de informatie die je in Rusland tot je neemt, in vergelijking met bijvoorbeeld het nieuws in Nederland, wel voldoende betrouwbaar is", legt Koblenko, die een bachelor in politicologie heeft, in een interview met Viva uit.

Volgens de 36-jarige Oekraïense actrice kreeg ze vervolgens van haar Russische tegenspeler te horen dat ze gehersenspoeld was.

"Met Russen is het net zoals met Italianen: ze zijn erg temperamentvol en druk in hun lichaamstaal, dus het scheelde niet veel of de ruzie was fysiek geworden. Vanaf die discussie had hij voor mij als seksueel object afgedaan. Hierdoor kostte het mij heel veel moeite om met hem liefdesscènes te spelen. Nu snap ik waarom sommige acteurs niet te veel willen socializen met hun tegenspelers."

Koblenko werkte in Rusland aan de serie Devochki ne sdayutsya.