Christopher Plummer genomineerd voor Golden Globe na vervangen Spacey

Spacey wordt door meerdere mannen beticht van seksuele intimidatie en -misbruik. Regisseur Ridley Scott zag zich genoodzaakt de acteur uit zijn film te verwijderen en te vervangen voor iemand anders. Daarbij ging hij voor Plummer, die altijd al zijn eerste keuze was, maar door de filmmaatschappij als niet bekend genoeg werd gezien.

Plummer maakt kans op een Golden Globe in de categorie Beste Mannelijke Bijrol. Ook zijn collega Michelle Williams maakt kans op een gouden beeldje voor haar rol in All the money in the world.

Kanshebbers

Regisseur Scott maakt kans op de Golden Globe voor beste regie met All the money in the world. Hij neemt het op tegen Guillermo del Toro (The Shape of Water), Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christopher Nolan (Dunkirk) en Steven Spielberg (The Post).

The Post (Spielberg) en The Shape of Water (Del Toro) maken de meeste kans op een Golden Globe. De films zijn onder andere genomineerd in de categorieën Beste Film Drama, Beste Actrice in een Hoofdrol en Beste Screenplay.

Meryl Streep, die 28 keer eerder genomineerd was voor een Golden Globe en hem zeven keer won, is genomineerd voor haar rol in The Post. Hiermee komt ze op 29 nominaties.

Televisie

Anders dan bij de Oscars worden bij de Golden Globes ook televisieprijzen uitgereikt. Dit jaar maakt de serie Big Little Lies de meeste kans op een award. De serie is onder andere genomineerd in de categorie Beste TV-film of Korte Serie, Beste Actrice (zowel Nicole Kidman als Reese Witherspoon) en Beste Vrouwelijke Bijrol.

Will & Grace, een serie die na ruim tien jaar weer terug is op televisie, maakt kans op twee Golden Globes. Die in de categorie Beste Komedieserie en in de categorie Beste Acteur (Eric McCormack).

De uitreiking van de Golden Globes vindt op zondag 7 januari plaats.