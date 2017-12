The Crown-actrice Claire Foy zou niet willen ruilen met Britse koningin

Foy zegt in een interview met het AD dat ze als actrice kan doen en zeggen wat ze wil. "Daar is bij haar geen sprake van", zegt Foy, waarmee ze doelt op de Britse koningin.

"Bovendien heeft zij in haar leven veel ellende meegemaakt waar de hele wereld van op de hoogte is. Gedurende het werken aan de serie heb ik wel steeds meer affectie en respect voor haar gekregen. Maar met haar ruilen, geen haar op mijn hoofd!''

Het tweede seizoen van The Crown, dat sinds vrijdag te zien is op Netflix, is tevens het laatste seizoen waarin de actrice de rol van koningin Elizabeth speelt. In het derde deel van de serie zal haar rol overgenomen worden door de oudere actrice Olivia Colman.

Foy denkt echter dat ze het spelen van de Engelse koningin niet erg zal gaan missen. "Ze is niet in mijn DNA gaan zitten. Elizabeth en ik zijn wat onze karakters betreft totaal verschillend. Zij is een zeer gereserveerde vrouw, ik ben opener. Sommigen beschouwen mij zelfs als een enorme flapuit. Zij zit muurvast in allerlei patronen en protocollen", aldus de actrice.