De serie zal worden geproduceerd door regisseur Andrea Arnold, meldt The Hollywood Reporter vrijdag. Big Little Lies zal in het nieuwe seizoen uit zeven afleveringen bestaan.

De serie gaat over drie moeders, gespeeld door Nicole Kidman, Reese Witherspoon en Shailene Woodley. Hun perfecte levens ontsporen wanneer ze te maken krijgen met moord. Wanneer het nieuwe seizoen te zien is, is niet bekend.

Big Little Lies heeft in totaal al acht Emmy Awards gewonnen.