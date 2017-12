J.K. Rowling verdedigt keuze voor rol Johnny Depp in Fantastic Beasts

De Harry Potter-schrijfster (52) overwoog in het licht van Depps veelbesproken scheiding met Amber Heard een andere acteur te zoeken maar besloot toch met hem door te gaan.

Depp en Heard gingen vorig jaar uit elkaar nadat Heard kenbaar had gemaakt dat Depp haar zou hebben mishandeld. De acteur heeft dat echter altijd ontkend.

Verschillende fans vroegen zich de afgelopen tijd af of Depp niet vervangen moest worden in zijn rol als Gellert Grindelwald, iets waar ook Rowling mee zat.

"Toen we zijn cameo filmden voor de eerste film, verschenen er verhalen in de pers die mij en alle betrokkenen in de reeks zorgen baarden", schrijft Rowling op haar website.

Afspraken

Rowling respecteert echter de afspraken die Heard en Depp met elkaar hebben gemaakt. "Ze hebben ook beiden de wens uitgedrukt om verder te gaan met hun leven. Op basis van wat wij weten over de omstandigheden, voelen de filmmakers en ik ons goed bij onze keuze voor Johnny."

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald wordt momenteel opgenomen. De film moet volgend jaar in de bioscoop verschijnen.