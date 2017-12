Ilse DeLange gaat gastrol spelen in serie Nashville

Het is de eerste keer dat DeLange gaat acteren. De opnames vinden de komende maanden plaats. Hiervoor vertrekt de zangeres zondag naar de Verenigde Staten. Ze zal in de serie, die gaat over de Amerikaanse countrymuziekwereld, ook zingend te horen zijn.

DeLange is overigens niet de eerste Nederlander in de Amerikaanse serie. Michiel Huisman was al in een eerder seizoen te zien.

Twee jaar geleden stelde de 40-jarige zangeres al eens dat ze graag zou willen acteren. DeLange was toen al meermaals gevraagd voor rollen maar besloot toen nog niet toe te happen. "Iets moet zo'n enorme impact op me hebben, dan wil ik het echt gaan doen", stelde de zangeres destijds.