Recensieoverzicht: Nijenhuis-film Gek van Geluk is merkwaardig en knullig

AD - Een ster

"Gek van Geluk is de nogal overspannen titel van een liefdeskomedie die soms ook zelf hysterische trekjes vertoont. Gevolgd wordt Lena (Plien van Bennekom), een alleenstaande moeder met een tienerdochter die als liedjesschrijfster probeert rond te komen. Maar met de inspiratie wil het niet meer vlotten. (...) Gek van Geluk maakt een gehaaste, onaffe en goedkope indruk en zit vol personages die amper compassie oproepen. Een doodzonde in een filmgenre dat het vooral van medeleven moet hebben."

De Volkskrant - Twee sterren

"Cabaretier Plien van Bennekom, hier in haar eerste hoofdrol, is fris als de stuntelige Lena. Zij kan er ook niets aan doen dat het hoofdpersonage wordt afgeschilderd als een treurig geval, dat denkt dat je tongzoenen na zeventien jaar kunt verleren en die onnodig ingewikkeld doet over de biologische vader van haar puberdochter, overduidelijk omwille van het scenario. In dit steeds rommeligere verhaal, waarin valse dramatiek de komedie steeds meer gaat overstemmen, zijn de personages merkwaardig en vaak ronduit onaardig."

De Telegraaf - 3,5 ster

"Terwijl romkomkoning Johan Nijenhuis vroeger vooral scoorde bij een jong publiek met films als Volle maan en Costa!, richt hij zich tegenwoordig op een wat oudere doelgroep. Tekenend is dat de stuntelige heldin in Gek van geluk wordt vertolkt door een veertiger: comédienne Plien van Bennekom. (...) Nijenhuis vergroot de werkelijkheid opnieuw flink uit, maar toch is zijn invulling dit keer anders. Niet alleen koos hij voor acteurs met een groot komisch talent, hij bood ze ook voldoende ruimte dat te laten gelden. Gek van geluk is daardoor verrassender en grappiger dan veel van zijn eerdere films."

NRC - Twee sterren

"Gek van geluk, de nieuwe film van Johan Nijenhuis, geeft zijn critici voer met deze opmerkingen. Zelf kiest Nijenhuis ervoor om met clichés te strooien in deze ongeïnspireerde romkom. (...) Zoveel nadruk op echtheid kan Gek van geluk ironisch genoeg niet aan. De film voelt vooral weinig oorspronkelijk, om niet te zeggen nep."

