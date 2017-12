Hond wijlen Carrie Fisher te zien in Star Wars-film The Last Jedi

Een oplettende fan zag in één van de promobeelden die van The Last Jedi zijn vrijgegeven in de achtergrond een buitenaards wezen dat wel erg veel leek op de Franse bulldog. Ze vroeg op Twitter aan Johnson of hij kon bevestigen dat het om Gary ging. De regisseur antwoordde: "Ja! Wow, goede ogen!".

Gary was de steunhond van Fisher, die eind vorig jaar overleed. "Gary is mijn hart", vertelde de actrice, die kampte met een bipolaire stoornis, in een interview in 2015. "Hij is heel toegewijd en dat kalmeert mij."

De hond hield Fisher gezelschap tijdens veel interviews voor de vorige Star Wars-film, The Force Awakens, in 2015 en werd daardoor geliefd onder fans.

Instagram-account

Gary woont sinds de dood van Fisher bij haar assistente, die een populair Instagram-account bijhoudt namens het dier. In oktober plaatste ze een foto van de bulldog, die naar de trailer van The Last Jedi zat te kijken. "Mijn moeder ziet er mooier uit dan ooit", schreef de assistente uit naam van Gary, waarbij ze de hashtag #garymistzijnmama plaatste.