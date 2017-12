Recensieoverzicht Paddington 2: 'hartverwarmend' en 'aandoenlijk'

De Telegraaf

"Zoek niet verder naar de beste film voor de kerstdagen, want hier is hij: het hartverwarmende vervolg op Paddington (2014). De afgelopen zomer overleden Michael Bond, geestelijk vader van het beroemde figuurtje, zou ongetwijfeld trots zijn geweest. (...) in het prachtig gefilmde universum van Paddington draait alles om vertrouwen en solidariteit. King brengt dat zo lichtvoetig, grappig en innemend dat het niet meer nodig is om de kerstboodschap letterlijk uit te spreken. Zijn hele film is de boodschap. Dit is simpelweg hoe de wereld zou moeten werken. Onweerstaanbaar optimistisch."

De Volkskrant – vier sterren

"Soms roert regisseur Paul King even wat pure filmmagie door zijn film; dan dwaalt Paddington in z'n berendagdroom ineens door een verbluffend fraai pop-upLonden, zó openklappend uit het boek, inclusief papieren duiven op de pleinen. (…) Maar het knapste aan de filmreeks is toch dat hij nooit ook maar een moment weeïg wordt, of al te ironisch. De onhandige Paddington, het toonbeeld van zachtheid en goede wil, is geen prekerige beer. Hij kán eenvoudigweg niet anders dan vriendelijk zijn. En dat vrolijkt z'n omgeving op."

NRC – vier sterren

"Het vervolg op de eerste Paddington-film is mogelijk nog aandoenlijker dan het origineel. (...) De familiefilm is een perfecte mix van nostalgie, kinderslapstick – zoals met een rode sok in de wasmachine de tenues van mede-gevangenen roze kleuren – en knipogen voor ouders. Er is een geestige cameo van Hugh Grant als egocentrische musicalacteur wiens huis volstaat met jeugdige zelfportretten. Waar de eerste film expliciet opriep tot compassie met vluchtelingen, is het vervolg met zijn pleidooi voor vriendelijkheid vooral een ideale kerstfilm."

Het Parool – vijf sterren

"De film is zó warm dat hij ­onmiddellijk tot de kerstklassiekers behoort. (…) Maar Paddington 2 is nog beter dan het toch al fijne origineel. Hij zit vol Chaplinachtige slapstick en fysieke komedie in de traditie van The Marx Brothers (...) Fantastisch zijn ook de scènes in de gevangenis waar Paddington na zijn veroordeling terechtkomt. (...) De kille kantine verandert in een gezellige theesalon. Zo maakt Paddington alles zacht en een tikje silly."

