Game Of Thrones in 2017 meest besproken televisieshow op Twitter

Op filmgebied gaat de eer naar Wonder Woman. Op de tweede plaats in de lijst van meest besproken films op Twitter staat La La Land. Die kwam uit in 2016, maar kwam in de belangstelling te staan toen de film ten onrechte werd uitgeroepen tot winnaar voor beste film tijdens de Oscars.

De film die uiteindelijk wèl won, Moonlight, komt niet voor in de Amerikaanse top tien, die verder bestaat uit Dunkirk, Spider-Man: Homecoming, Justice League, It, Beauty and the Beast, Thor: Ragnarok, Black Panther en Fifty Shades Darker.

Op televisiegebied bespraken Amerikanen naast Game Of Thrones ook Netflix-serie Stranger Things uitgebreid op Twitter. Andere shows die veel werden genoemd op het platform waren Big Brother, 13 Reasons Why, Saturday Night Live, The Walking Dead, Grey’s Anatomy, The Voice, Supernatural, en Pretty Little Liars.

Obama

Twitter maakte ook de wereldwijd meeste gelikete tweet van 2017 bekend. Die was van Barack Obama, die reageerde op raciale ongeregeldheden in Charlottesville.

De oud-president deelde op Twitter een quote van Nelson Mandela: "Niemand wordt geboren met haat voor een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof. Een mens moet leren om te haten, en als we dat kunnen, kunnen we ook leren om lief te hebben. Want liefde is natuurlijker voor het menselijke hart dan haar tegenpool.''

De eerste van de reeks tweets waarin hij de uitspraak deelde is al sinds augustus de populairste van het sociale medium ooit.