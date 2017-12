Dwayne Johnson krijgt ster op Hollywood Walk Of Fame

De 45-jarige Johnson werd al in 2016 aangekondigd als nieuwe aanwinst voor de Walk of Fame, maar het was lang onduidelijk wanneer de ster officieel zou worden toegevoegd.

'The Rock', die binnenkort te zien is in een remake van Jumanji, krijgt een prominente plek in de straat: zijn ster komt te liggen vlak voor het Hollywood & Highland winkelcentrum.

De Walk of Fame wordt beheerd door de plaatselijke Kamer van Koophandel. Een woordvoerder liet dinsdag weten: "Iedereen houdt van Dwayne Johnson. Hij heeft niet alleen een geweldige persoonlijkheid en talent, maar hij doet ook veel vrijwilligerswerk, wat een criterium is voor een plek op de Walk of Fame. We voorspellen dat er veel foto's zullen worden genomen bij de ster."

Handafdruk

In 2015 liet Johnson al zijn handafdruk achter in het cement voor het Chinese Theater, gelegen aan de Walk of Fame. Op het pleintje voor die bioscoop, voorheen Grauman's Chinese Theater en Mann's Chinese Theater, plaatsten een kleine tweehonderd beroemdheden in de afgelopen 94 jaar hand- en voetafdrukken.