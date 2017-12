Opnamen Westworld tijdelijk stilgelegd door natuurbranden Californië

Voor het tweede seizoen van de serie wordt gefilmd in Santa Clarita, in de buurt van het gebied waar de branden woeden.

"Vanwege nabije natuurbranden heeft Westworld de opnamen eerder vandaag stilgelegd", laat HBO in een verklaring weten aan The Hollywood Reporter. De opnamen worden hervat zodra het gebied veilig is.

Eerder deze maand lag de productie ook al even stil, nadat acteur Zahn McClarnon gewond was geraakt.

De tweede reeks van Westworld moet in het voorjaar worden uitgezonden. De serie speelt zich af in een technologisch geavanceerd themapark dat wordt bevolkt door androïden. De Nederlandse actrice Katja Herbers heeft een vaste rol in de serie.

S.W.A.T.

Ook de opnames van de dramaserie S.W.A.T. in het zuiden van Californië zijn stilgelegd wegens bosbranden die de opnamelocaties naderden. De medewerkers zijn uit voorzorg een paar dagen naar huis gestuurd.

"Het is te onveilig'', twitterden de schrijvers van de serie. ''De veiligheid van onze cast en crew komen op de eerste plaats. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van deze branden."