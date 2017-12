Will Smith gids in National Geographic-serie van Darren Aronofsky

In de tv-serie is de acteur de gids van een reis over de aarde en door de ruimte. Voor de productie zijn opnames gemaakt in 45 landen, op zes continenten en vanuit het International Space Station (ISS). In de serie worden thema's behandeld zoals het ontstaan van de aarde, zuurstof en intelligentie.

De regie van One Strange Rock is in handen van regisseur Darren Aronofsky, onder meer bekend van de films Mother!, Black Swan en Requiem for a Dream.

Aronofsky zegt blij te zijn met Smith als gids. "Zijn charisma, intelligentie en menselijkheid zullen helpen om de kijkers mee te nemen in het verhaal over het ongelofelijke wonder dat leven op aarde mogelijk maakt."

De première van One Strange Rock staat gepland voor maart 2018. De serie wordt in 172 landen en in 43 talen uitgebracht.