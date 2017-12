Bryan Singer zegt te zijn ontslagen omdat hij voor zieke ouder wilde zorgen

"Ik wilde niets meer dan dit project afmaken om de nalatenschap van Freddie Mercury en Queen te eren, maar Fox stond het me niet toe omdat ik tijdelijk mijn gezondheid en die van mijn geliefden op de eerste plaats wilde zetten", schrijft de regisseur in een verklaring aan The Hollywood Reporter.

Volgens het Amerikaanse tijdschrift had zijn ontslag te maken met ruzies die Singer zou hebben met hoofdrolspeler Rami Malek, die Mercury speelt. Ook de meervoudige en onverwachte afwezigheid van Singer op de set werd genoemd als reden voor het ontslag.

"Bohemian Rhapsody ligt me aan het hart. Met nog minder dan drie weken te gaan vroeg ik Fox voor wat vrije dagen zodat ik terug kon keren naar de Verenigde Staten om een aantal zaken te regelen die te maken hebben met de gezondheid van mijn ouders."

Volgens Singer wilde de studio daar geen gehoor aan geven. "Dit was niet mijn beslissing en het lag ook niet in mijn handen."

Ruzie

Hij zegt dat de ruzie die Malek en hij hadden is bijgelegd. "Geruchten dat mijn vertrek te maken had met een ruzie met Rami Malek zijn niet waar. Hoewel we onze creatieve verschillen hebben gehad op de set, hebben Rami en ik die onenigheden achter ons kunnen laten en hebben we samengewerkt tot aan Thanksgiving."

De werkzaamheden liggen al ruim een week stil. De film moet volgend jaar december in de bioscoop verschijnen. Wie de taken van Singer gaat overnemen is nog niet bekend.