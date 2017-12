Kristen Bell eerste presentator SAG Awards

De SAG Awards worden op 21 januari uitgereikt in Los Angeles. De organisatie vond het tijd voor een verandering, zo liet de bond maandag weten in een verklaring.

"Dit is een jaar waarin aannames op de proef worden gesteld, stereotypes uit elkaar zijn gespat en met tradities is gebroken. We hebben besloten aan te haken bij die culturele stemming en een van onze eigen gebruiken opzij te zetten."

Bell, die momenteel in de bioscoop is te zien in A Bad Moms Christmas en een van de hoofdrollen speelt in serie The Good Place, liet weten vereerd te zijn. "En ik ben ook een beetje nerveus dat ik de eerste presentator ooit ben. Ik ben zo blij dat ik in gezelschap zal zijn van mijn mede-acteurs, onder wie veel mensen waar ik mee heb gewerkt."

De genomineerden voor de 24e SAG Awards worden 13 december bekendgemaakt.