Regisseur Bryan Singer ontslagen bij Queen-film

Dat heeft filmstudio Twentieth Century Fox laten weten aan The Hollywood Reporter.

Singer is ontslagen nadat hij ruzie zou hebben gekregen met hoofdrolspeler Rami Malek, die in de film gestalte geeft aan zanger Freddie Mercury. De ruzie zou onstaan zijn nadat Singer een paar dagen achter elkaar niet op de filmset in Londen was verschenen. Door zijn afwezigheid moesten de opnames van de film enige tijd stilgelegd worden.

Acteur Tom Hollander, die de rol van Queen-manager Jim Beach speelt, zou door het gedrag van de regisseur tijdelijk met de film gestopt zijn, maar werd daarna overgehaald om weer terug te keren.

Malek zou hebben geklaagd tegen de filmstudio over de afwezigheid van de regisseur. Ook zou Singer onbetrouwbaar en onprofessioneel zijn.

De groeiende spanning tussen de regisseur en Malek zou niet tot een handgemeen hebben geleid, maar Singer zou wel met een voorwerp gegooid hebben. Hierna zouden de twee hun ruzie bijgelegd hebben en de opnames weer opgestart worden.

Maar de regisseur zou na Thanksgiving niet meer op de filmset verschenen zijn. Singer zou de afgelopen tien dagen in Amerika zijn geweest.

Afwezigheid

Filmstudio Twentieth Century Fox Film liet afgelopen zaterdag nog weten dat de opnames van de film tijdelijk waren stopgezet wegens absentie van de regisseur.

Singer bracht toen zelf een verklaring naar buiten voor zijn tijdelijke afwezigheid. ''Dit is een persoonlijke gezondheidskwestie rond Bryan en zijn familie. Bryan hoopt binnenkort weer aan het werk te kunnen met de film. Dat zal kort na de vakantie zijn."

Post-traumatische stress

De filmstudio heeft de productie van de film op maandag stilgelegd en de regisseur definitief ontslagen. Volgens een bron zou Singer ondertussen lijden aan post-traumatische stress door de spanningen op de set.

De verwachting is dat Twentieth Century Fox binnen enkele dagen een nieuwe regisseur zal benoemen. Bohemian Rhapsody zou op 25 december 2018 in de bioscopen moeten gaan draaien. Het is nog niet bekend of de release vertraging op zal lopen.