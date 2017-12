Nieuwe animatiefilm van Wes Anderson opent filmfestival Berlijn

Het is in de geschiedenis van het filmfestival de eerste keer dat het evenement met een animatiefilm begint, schrijft de Amerikaanse entertainmentwebsite The Hollywood Reporter maandag.

Voor Anderson betekent de film echter geen unicum. De 48-jarige Amerikaan maakte in 2009 al de animatiefilm The Fantastic Mr. Fox.

In 2012 werd het filmfestival in de Duitse hoofdstad ook geopend met een film van Anderson. Destijds zagen de bezoekers het werk The Grand Budapest Hotel.

Isle of Dogs gaat over de twaalfjarige jongen Atari Kobayashi die een grote groep verbannen straathonden probeert te mobiliseren om zo zijn stad te redden.