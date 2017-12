Acteur Domhnall Gleeson heeft nieuwste Star Wars-film nog niet gezien

"Ik wilde wachten en 'm dan gaan zien met een groot publiek, met heel veel mensen die uit hun dak gaan", vertelde de acteur zondag tijdens een persconferentie voor de film in Los Angeles.

Zijn collega's vertelden hem achteraf echter dat hij daarvoor ook terecht had gekund tijdens de vertoning voor de medewerkers. "Ik hoorde later dus dat iedereen ook uit zijn dak was gegaan tijdens de castscreening." Waarop collega Laura Dern er volgens USA Today nog eens inwreef: "Je hebt echt wat gemist."

Eerder dit weekend onthulde regisseur Rian Johnson op aandringen van talkshowhost Jimmy Kimmel het eerste woord dat wordt uitgesproken in de nieuwe film, die half december uitkomt. Helaas voor de fans valt er weinig af te leiden uit dat woord; het gaat om 'we're', de Engelstalige samentrekking voor "we zijn."