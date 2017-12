Opnames science fiction-film Inversion starten maart 2018

Dat zei producer Philip Lee tegen Variety tijdens het Singapore International Film Festival. Wie de andere hoofdrolspelers zijn heeft Lee niet bekendgemaakt. "We voeren op dit moment nog de laatste gesprekken met andere acteurs", zei hij.

De film is gebaseerd op het boek Ship Breaker van auteur Paolo Bacigalupi. Het is de eerste film in een trilogie die wordt geschreven en geregisseerd door Paul Haggis. "Het script ziet er veelbelovend uit", aldus producer Lee.

De film speelt zich af in een tijd waarin al het poolijs gesmolten is en de wereld langzaam verdwijnt onder zeeniveau. "De boeken spelen zich af in een periode die zich honderden jaren na ons afspeelt", zei Haggis eerder tegen The Hollywood Reporter.

"Het is een periode na burgeroorlogen, waarin de wereld bevolkt wordt door mensen die niks van ons leven afweten. Ik vind het spannend dat er straks een wereld bestaat die niks weet van de 21e eeuw. Nu kan ik onderzoek doen naar hoop en vrees van wat nog komen gaat", aldus de regisseur.

Lee produceerde eerder films als Cloud Atlas, The Revenant, Crouching Tiger, Hidden Dragon en Assassin’s Creed. Regisseur Haggis won twee oscars voor zijn film Crash. Hoofdrolspeler Huston speelde eerder de rol van Judah Ben-Hur in de actiefilm Ben-Hur. Ook werd hij bekend met zijn rol in de televisieserie Spartacus.