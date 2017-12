Nieuwe film Quentin Tarantino komt uit in zomer 2019

In Amerika zal de film, die gaat over de moorden van de sekte van Charles Manson, in de bioscopen te zien zijn vanaf 9 augustus 2019. Dat meldt Deadline.

Dit is precies vijftig jaar na de moord op actrice Sharon Tate, de destijds hoogzwangere vriendin van regisseur-acteur Roman Polanski.

Charles Manson, die 19 november 2017 overleed, werd samen met enkele andere leden van zijn sekte Manson Family schuldig bevonden aan gruwelijke moorden op zeven mensen in de jaren zestig.

Er zijn nog geen namen van acteurs bekendgemaakt die in de film meespelen. Tarantino heeft laten weten actrice Margot Robbie te willen strikken voor de rol van Sharon Tate. Ook de namen van Brad Pitt, Tom Cruise en Leonardo DiCaprio zijn genoemd als mogelijke acteurs voor rollen in de film.

De regisseur, die eerder The Hateful Eight, Django Unchained en Pulp Fiction maakte, schuwt geweld niet in zijn films.