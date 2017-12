Acteur Geoffrey Rush uit filmbond Australië na beschuldiging ongepast gedrag

Onduidelijk is of er een verband is tussen de beschuldiging en zijn vertrek. Eerder deze week ontving het Sydney Theatre Company een klacht over de 66-jarige acteur, die twee jaar geleden deel uitmaakte van het toneelgezelschap in de productie King Lear. De klacht ging over ongepast gedrag van Rush. Om wat voor acties van Rush dit zou gaan, is niet duidelijk.

In een verklaring laat Rush nu weten dat hij "zich van geen kwaad bewust is en ook niet weet waar de beschuldiging precies over gaat", meldt Variety. De Oscar- en Golden Globe-winnaar laat wel weten dat hij zich terug zal trekken uit de AACTA.

Rush was voorzitter van de organisatie, die zijn ontslag accepteert. "AACTA respecteert het besluit van Rush om uit vrije wil het bedrijf te verlaten", zo staat in de verklaring van de Australische filmbond.

Prijzen

Het ontslag van Rush komt voorafgaand aan de uitreiking van AACTA-filmprijzen, die woensdag voor de zevende keer plaatsvinden. Voor zover bekend gaat de uitreiking van de filmprijzen gewoon door.

De acteur is zelf vijf keer genomineerd geweest voor de AFI Awards, de voorloper van de AACTA-uitreikingen. Rush won de prijs eenmaal voor zijn hoofdrol in Shine. Ook ontving hij de "lifetime achievement award" in 2009.