Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Dark wordt nu al het Duitse antwoord op Stranger Things genoemd. Er zijn namelijk veel overeenkomsten tussen deze twee Netflix Originals: een vermiste jongen in een duister bos, een vriendengroepje dat het raadsel probeert op te lossen en een energiecentrale die een belangrijke rol lijkt te spelen in het mysterie.

Dark is duidelijk een Europese productie: zo worden seksscènes niet geschuwd en lijken de bevriende scholieren meer geïnteresseerd in de drugs van de verdwenen jongen dan in het lot van hun klasgenoot zelf.

De fans van Teen Wolf hebben er even op moeten wachten, maar de eerste helft van het zesde seizoen van de populaire MTV-serie staat op de streamingsdienst. Hierin worden Scott (Tyler Posey) en zijn vrienden geconfronteerd met een mysterieuze tegenstander die het geheugen van zijn slachtoffers kan wissen. Bijzonder aan dit zesde seizoen is dat het ook meteen het laatste is voor deze bovennatuurlijke dramaserie.

Ook verschenen er deze week nieuwe afleveringen van Designated Survivor, Riverdale, Arrow, Johan Falk, DC's Legends of Tomorrow, Mars, Glitch, Easy, The Many Faces of Ito, Dynasty, Supergirl, Family Guy en Trailer Park Boys: Out of the USA.

Films

Regisseur Ridley Scott (Blade Runner) blies de aloude spektakelfilm nieuw leven in met het meeslepende epos Gladiator. Hierin speelt Russell Crowe de rol van Maximus, een generaal wiens familie wordt vermoord door de jaloerse keizer Commodus (Joaquin Phoenix). Hij belandt in de arena, waar hij als gladiator moet vechten om te overleven. Het resultaat is een oogstrelende actiefilm vol epische veldslagen en arenagevechten. Zowel Scott, Crowe en Phoenix werden voor hun werk beloond met een Oscar.

In The Thing moet een aantal wetenschappers op Antarctica het opnemen tegen een bloeddorstig buitenaards wezen. Tot overmaat van ramp kan deze alien de vorm aannemen van iedereen die het tegenkomt. Hoe kunnen ze elkaar nu nog vertrouwen?

The Thing staat bekend als een van de beste horrorfilms aller tijden en het is niet moeilijk te zien waarom. De speciale effecten waren destijds baanbrekend en regisseur John Carpenter (Halloween) schept een paranoïde sfeertje dat maar weinig horrorfilms hebben geëvenaard.

Daarnaast verschenen er deze week nog een aantal andere topfilms op Netflix, zoals Inglourious Basterds, 12 Years a Slave, Rain Man, Bean: The Movie, Scent of a Woman, Insurgent, Braveheart, Bridesmaids, Hannibal, Devil, Mama Mia!, Wanted en Soof 2.

Documentaires

De bejaarde journalist Gay Talese bijt zich in Voyeur vast in het verhaal van Gerald Goos. Hij opende een motel met als doel zijn gasten dag en nacht te begluren. Er bestaat een bijzondere vriendschap tussen de beroemde journalist en de hotelier en het tweetal besluit samen een boek te schrijven over het bizarre motel. Maar is de voyeur wel te vertrouwen?

Andere documentaire(serie)s die sinds deze week op Netflix staan, zijn onder meer The Story of God with Morgan Freeman, Boris Becker: Der Spieler, Dream Boat, Diana: In Her Own Words en Winning.