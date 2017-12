Netflix maakt serie over tienerheks Sabrina

Sabrina is een spin-off van Riverdale en zou eigenlijk uitgezonden worden door het Amerikaanse televisienetwerk The CW, schrijft The Hollywood Reporter.

Sabrina is, net als Riverdale, gebaseerd op een stripreeks van Archie Comics en gaat over het tienermeisje Sabrina Spellman, die er op 16-jarige leeftijd achter komt dat ze een heks is. Het is nog niet bekend hoe deze Sabrina-serie gaat heten.

De nieuwe serie wordt een horror die volgens The Hollywood Reporter vergeleken kan worden met films als Rosemary’s Baby en The Exorcist. Sabrina probeert om te gaan met haar leven als half-sterfelijk en half-heks en de dreigingen van kwade krachten en haar familie.

Er zouden in ieder geval twee seizoenen met elk tien afleveringen verschijnen. De eerste filmopnames staan gepland van februari tot juni. Het is nog niet bekend wanneer de serie online komt.