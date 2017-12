Kate Winslet bootst slotscene Titanic na met alternatief einde

Dat vertelt de 42-jarige actrice in The Late Show with Stephen Colbert, waar ze vragen beantwoordt naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de klassieke film.

Zo hebben de twee het over de welbekende scène waarin Rose Jack (Leonardo DiCaprio) verzoekt om haar naakt te schilderen, met de woorden: "Paint me like one of your French girls".

James Cameron

Haar kinderen hebben dat gedeelte van de film niet gezien, zo laat Winslet weten. "Ik schermde de ogen van mijn zoontje af toen die scène kwam." Overigens tekende DiCaprio haar niet echt, dat deed regisseur James Cameron. "Volgens mij wist bijna niemand dat nog."

Winslet vindt dat Jack wel wat meer zijn best had kunnen doen om erbij te komen op het vlot, een drijvende deur. Het bewijs daarvan levert ze op het bureau van Colbert.