Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven overwegen pauze Smeris

Tegen De Telegraaf opperen de twee acteurs en televisiemakers dat het "misschien beter is om eens een langere pauze te nemen" voordat zij beginnen met het schrijven van het vijfde deel van de serie.

Smeris ging van start in 2014. In 2016 had de serie een jaar pauze omdat Van Koningsbrugge voor een sabbatical naar Los Angeles vertrok.

Mocht de NPO, die de serie uitzendt, besluiten om geen vijfde seizoen te willen uitzenden, dan betekent dat niet het einde van Smeris. Van de Ven zegt dat Smeris-bedenker Pieter Kuijpers dan "wel een andere manier vindt om verder te gaan met het verhaal".

Mogelijk is dat in de vorm van een speelfilm, aldus de acteur. Na het uitzenden van het eerste seizoen werd al eerder gesproken over mogelijke plannen van een filmvervolg op de politieserie.

Anneke Blok

Naast acteurs als Kiki van Deursen en Leo Alkemade gaat ook Anneke Blok een rol spelen in het vierde seizoen. Zij zal te zien zijn als Trudy, de moeder van hoofdpersoon Willem (Van de Ven). Dat heeft producent Pupkin vrijdag gemeld. Eerder werd al bekendgemaakt dat Juliëtte van Ardenne een vaste rol krijgt als rechercheur in het vierde seizoen van de BNNVARA-reeks.

In het vierde seizoen van Smeris lijkt de rust in Tilburg teruggekeerd. Willem heeft de leiding over het politiekorps van Marcel (Hans Ligtvoet) overgenomen en Theo (Van Koningsbrugge) en Maartje (Van Deursen) leiden een rustig leven met kleine TJ. Maar nog voordat Willem gewend is aan zijn nieuwe functie als hoofd van de politie Tilburg, belandt hij in een zaak waarin het verschil tussen recht en rechtvaardigheid op scherp komt te staan.