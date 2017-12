Rico Verhoeven in film met Jean-Claude van Damme en Mike Tyson

Het vervolg op de film Kickboxer: Vengeance uit 2016 gaat over MMA-kampioen Kurt Sloan die nog eenmaal een onmogelijke wedstrijd in Thailand moet vechten. Het is onduidelijk wat de rol is van Moss, het personage dat Verhoeven speelt.

De zwaargewicht uit Halsteren plaatste donderdagavond een foto op Instagram waarop hij samen met Jean-Claude van Damme op de set in Thailand zit. Het is onduidelijk of Kickboxer: Retaliation in Nederland te zien zal zijn.

Rico Verhoeven was eerder al te zien in twee Nederlandse tv-series: Bluf en Vechtershart.