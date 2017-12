Timothée Chalamet en Saoirse Ronan bekroond door filmcritici New York

De acteurs kregen de beeldjes voor hun vertolkingen in Call Me By Your Name en Lady Bird. Andere grote films die in de prijzen vielen, waren Get Out, Coco en 120 BPM.

Chalamet (21) werd bekroond als beste acteur voor zijn rol in het liefdesdrama Call Me By Your Name. De film, die vanaf 11 januari in Nederland te zien is, gaat over de zomerliefde tussen een professor (Armie Hammer) en de zoon van de collega bij wie hij inwoont tijdens zijn onderzoek.

De prijs voor beste buitenlandse film ging naar het Franse 120 BPM, over Franse homoactivisten die begin jaren negentig probeerden bewustzijn over aids en hiv te creëren. Als beste animatiefilm werd Coco gekozen, de nieuwste titel van studio Pixar. De film die vanaf deze week in Nederland te zien is, gaat over een tienerjongen die naar het dodenrijk reist om een beroemde zanger te ontmoeten.

Als beste debuutfilm kozen de New Yorkse critici Get Out, een horrordrama over een donkere jongen die voor het eerst zijn conservatieve blanke schoonfamilie gaat ontmoeten. De prijzen van de recensenten in New York behoren tot de eerste graadmeters voor de grote filmprijzen die de komende maanden worden uitgereikt.