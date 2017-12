John Boyega niet van de wijs gebracht door scène met William en Harry

"Het was niet intimiderend, het was leuk", vertelt de 25-jarige Boyega aan The Hollywood Reporter.

William en Harry zijn beiden groot fan van de Star Wars-films. "Ik dacht: natuurlijk, dit is Star Wars, dus het is niet raar dat de koninklijke familie langskomt", aldus de Britse acteur. "Het voelde goed. Ze hadden Stormtrooper-pakken aan."

Boyega werd bekend bij het grote publiek dankzij zijn vertolking van Finn in Star Wars: The Force Awakens uit 2015. In The Last Jedi kruipt hij opnieuw in die rol. De film gaat over twee weken draaien in Nederlandse bioscopen.