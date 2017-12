Ridley Scott twijfelde geen moment over verwijderen Kevin Spacey uit film

"Het had effect op de film. We kunnen niet de acties van één persoon effect laten hebben op al het goede werk van andere mensen. Zo simpel is het", aldus de 80-jarige regisseur in gesprek met Entertainment Weekly.

Het eerste belletje na het besluit was naar acteur Christopher Plummer, die de eerste keuze was voor de rol, maar door de filmmaatschappij als niet bekend genoeg werd bestempeld. "Ik vloog naar New York en ontmoette hem daar, hij zei meteen ja. Toen moesten we nog kijken of de rest beschikbaar was."

De 87-jarige Plummer (Waterloo, Beginners) nam de rol van de industrieel en olietycoon Jean Paul Getty op zich in de film na het besluit. Spacey is volledig uit de film verwijderd, een unieke zet in de filmwereld.

Bellen

Scott heeft Spacey zelf niet gebeld. "En hij belde mij ook niet. Als hij dat wel had gedaan en had gezegd: 'Hey dit is hoe het zit en het spijt me heel erg', was ik er op een iets andere manier mee omgegaan."

Ook dan had de regisseur Spacey uit de film geknipt. "Maar dan had ik wel gezegd: 'Dank je dat je belt, maar ik moet verder'."

Spacey bracht in totaal acht dagen door op de set van de film. De meeste scènes die opnieuw opgenomen moesten worden speelde hij alleen in. Enkele scènes met Mark Wahlberg en Michelle Williams moesten opnieuw worden opgenomen.

Spacey (58) wordt door verschillende mannen beticht van seksueel wangedrag. De acteur wordt door de Britse en Amerikaanse politie onderzocht na verschillende aangiftes van seksuele intimidatie en misbruik. De acteur is naar aanleiding van de beschuldigingen uit de serie House of Cards geschreven.

